Bloomberg: Российские наемники пришли на помощь Хафтару

Более сотни бойцов частной военной компании "Вагнер" прибыли в Ливию, где оказывают поддержку Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным собеседников агентства, бойцы "Вагнера" оказывают поддержку ЛНА в боевых действиях в районе Триполи. Bloomberg отмечает, что представитель ЧВК подтвердил агентству, что бойцы "Вагнера" воюют в Ливии и некоторые из них погибли там, пишет Интерфакс.

Представитель ЛНА, в свою очередь, сообщил Bloomberg, что ни российских, ни каких-либо других иностранных бойцов в рядах этой армии нет.

Западные СМИ неоднократно сообщали об отправке Россией в Ливию бойцов ЧВК для помощи Хафтару. В начале марта этого года источник The Daily Telegraph утверждал, что в ливийском городе Бенгази находятся около 300 россиян из ЧВК.