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Новости » Точка зрения

Ждущие Судный день на краю пропасти

В большинстве культур мира принято хоронить своих мертвецов под землей, обозначая место захоронения памятником или мемориальной табличкой.

Однако представители некоторых народностей в Китае, Индонезии и на Филиппинах... вешают гробы с телами своих предков высоко над землей прямо на отвесных скалах.

Одно из мест, знаменитых своими висячими гробами, - муниципалитет Сагада в горной провинции Филиппин. Здесь, даже сегодня практикуют древнюю традицию развешивания гробов на скалах.

Висячие гробы в долине Эхо, Сагада, "зарезервированы", в основном, для старейшин Игорот с их семьями, потому что считается, что молодые поколения смогут получить духовное просветление после успешного "погребения".

Родственники погибшего даже иногда желают отнести труп в ожидающий его на стене утеса гроб, чтобы пропитаться флюидами тела, в которых якобы хранится талант и удача покойного.

Предположительно, трупы в гробах одеты в наряды семейных цветов и узоров, чтобы предки на том свете узнали их.

По традиции, тело кладут в гроб в позе эмбриона, а сам гроб вырезают из ствола дерева. Причем, зачастую будущие покойники сами вырезают себе гробы.

Преимуществом висячего гроба считается то, что тело покойного находится ближе к небесам, и они могут лучше наблюдать за своей семьей сверху.

Однако, более практичной причиной можно считать то, что висячие гробы не занимают места на земле, которую можно использовать, например, для посева урожая.

Иногда рядом с гробом также вешают стул, на котором сидел покойный незадолго после смерти в рамках особого ритуала смерти.

Висячие гробы (и стулья), а также эхо, появляющиеся в метко названной долине Эхо, определенно создают таинственную и немного жуткую атмосферу.


Опубликовано:26 Сентябрь, 2019  06:40, ]]>Печать]]>
 
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