Читатель спрашивает: Как должны стоять во время коллективного намаза члены семьи?

Членам семьи, которые не могут выполнять коллективные намазы в мечетях, желательно выполнять их коллективно дома. Имамом этого намаза должен стоять тот, у кого более совершенный кыраат (произношение). Имамом намаза, в котором участвуют и женщины, и мужчины, должен быть мужчина. Если же намаз выполняют лишь женщины, то имамом может быть и женщина. Если намаз выполняют двое мужчин, то лучше следующему за имамом, стоять справа от него. Если женщина в намазе следует за своим мужем, отцом или же братом, то должна стоять справа от него немного сзади или же стоять полностью за ним. Если намаз выполняют мужчины, количество которых более двух, то следующие за имамом стоят за ним. Если намаз выполняют и мужчины, и женщины, то мужчины стоят за имамом, а женщины – за мужчинами. При любом раскладе, женщины должны стоят за мужчинами.