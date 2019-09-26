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Саудовский принц признал ответственность в убийстве Кашикчы

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Кашикчы.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в анонсе документального фильма цикла Frontline, размещенном в четверг на сайте Службы общественного вещания США PBS (Public Broadcasting Service). Этот фильм журналиста Мартина Смита выйдет в эфир 1 октября.

"Это произошло, когда я был на службе (в варианте PBS буквально - "в мою смену" - прим. ред). Я беру на себя всю ответственность", - сказал принц, занимающий второе по важности положение в стране после короля. Он, однако, настаивает, что не был осведомлен о происходящем с Кашикчы. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд пояснил, что в королевстве "20 млн подданных и 3 млн госслужащих", у которых своя повестка и задачи, и невозможно знать, что делает каждый из них.

Кронпринц прокомментировал вопрос о том, что члены "команды убийц" журналиста передвигались между Эр-Риядом и Стамбулом на частных бизнес-джетах королевского авиапарка. По его словам, "у чиновников, министров есть задачи, зона ответственности, и они имеют право делать это [пользоваться самолетами королевской семьи]".

Журналист Джамаль Кашикчы, известный критическими статьями о политике Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства своей страны в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество резко осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование.


Опубликовано:26 Сентябрь, 2019  12:01, ]]>Печать]]>
 
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