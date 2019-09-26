Саудовская коалиция нанесла 163 авиаудара по Йемену за 5 дней

Военные самолеты коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, нанесли 163 воздушных удара по различным регионам Йемена после того, как хуситы выдвинули предложение о перемирии.

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, об этом сообщил представитель Йеменских Вооруженных Сил, бригадный генерал Яхья Сари.

По его словам, хуситы заявляют, что за этот период десятки мирных жителей были убиты и более 100 получили ранения.

"Только 17 мирных жителей были убиты в результате авиаудара два дня назад в провинции Ад-Дейл. Семеро из них были детьми", - сообщил Яхья Сари.

Глава Верховного политического совета Йемена Мехди аль-Машат сообщил, что они прекратили авиационные и ракетные удары в Саудовской Аравии, чтобы добиться прекращения огня.

Хуситы предупреждают, что такая возможность не протянется слишком долго.