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Дома у китайского чиновника нашли 13 тонн золота

Несметные богатства были обнаружены в ходе обыска в доме бывшего мэра китайского города Ганьчжоу 57-летнего Чжана Ци, сообщает местное издание powerapple.com.

Согласно информации, сотрудники Национальной надзорной комиссии (антикоррупционного органа) обнаружили в подвале дома почти 13 тонн золота, а также сотни миллионов долларов.

Кроме того, экс-мэр оказался обладателем нескольких роскошных домов площадью более тысячи квадратных метров. Отмечается, что чиновник не смог объяснить следователям происхождение незаконно нажитых средств. По оценкам экспертов, найденного в доме хватило бы на то, чтобы спасти две Греции от дефолта.

Согласно другому сообщению, подвал дома Чжан Ци был повсюду заполнен деньгами. Количество наличных (доллар США, евро и юань) исчислялось сотнями килограммов. Золото, деньги, а также около 200 килограммов нефрита Хетан, жадеита, мелкого нефритового камня, антикварной каллиграфии и предметов живописи были вывезены с помощью нескольких военных грузовиков. За содеянное мужчине грозит смертная казнь, пишет "Российская газета".

По информации китайского издания, Чжан Ци, член провинциального комитета Хайнаня коммунистической партии Китая и комитета муниципальной партии Хайкоу, подозревался в серьезных нарушениях закона и был арестован по делу о коррупции 6 сентября.

Согласно официальным данным, Чжан Ци является уроженцем уезда Шоу провинции Аньхой. Он быстро продвигался по карьерной лестнице, занимал должность заместителя секретаря муниципального комитета Саньи провинции Хайнань, заместителя мэра, директора провинциального бюро туризма и мэра города Чжанчжоу. В октябре 2014 года он стал членом Постоянного комитета Хайнаня и секретарем муниципального комитета Саньи, а в ноябре 2016 года - провинциального комитета Хайнаня.


Опубликовано:26 Сентябрь, 2019  14:56, ]]>Печать]]>
 
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