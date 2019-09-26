Турция, Малайзия и Пакистан запустят совместный исламский телеканал

Турция, Малайзия и Пакистан намерены запустить совместный англоязычный телеканал, который, как предполагается, должен помочь противостоять исламофобии.

Об этом как пишет турецкое агентство Anadolu, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Решение о создании телеканала, по его словам, было принято на трёхсторонней встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Жители различных стран мира будут получать правильную информацию об исламе. Тем самым мы лишим аргументов радикалов и снизим уровень преступности на почве исламофобии», - отметил, в частности, глава пакистанского правительства.

В эфире телеканала будут демонстрироваться художественные фильмы и сериалы об истории ислама, а также просветительские передачи.