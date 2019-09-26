Лавров: Афганистан рискует стать новым плацдармом ИГИЛ

Север Афганистана может превратиться в новый плацдарм для международных террористических группировок, в том числе, и «Исламского государства».

Об этом, выступая в Совете безопасности ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Север Афганистана рискует превратиться в новый плацдарм для международных террористических организаций во главе с ИГИЛ. Это требует соответствующего внешнего содействия Афганистану в преодолении этих угроз и вызовов», - подчеркнул, в частности, глава российского внешнеполитического ведомства.

Ни один план по развитию экономического взаимодействия Центральной Азии с Афганистаном, по словам Сергея Лаврова, не может быть выполнен без адекватного реагирования на исходящие из этого государства угрозы.

Напомним, ранее стало известно, что по сведениям афганских властей, на территории республики действуют порядка 15 тысяч боевиков, около 4 тысяч из них – боевики ИГИЛ.