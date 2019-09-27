В ходе акций протеста в Египте задержано 1000 человек

Спустя неделю после прокатившихся по Египту акций протеста генеральная прокуратура страны представила данные о количестве задержанных в разных городах.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на ТАСС, согласно обнародованному в четверг заявлению главного надзорного органа, "было задержано и допрошено не более 1000 человек, обвиняемых в участии в митингах в пяти провинциях".

Среди задержанных, говорится в коммюнике, есть несколько иностранных граждан, в том числе голландец, который вел фотосъемку площади Тахрир и прилегающих улиц с помощью дрона с крыши отеля, где он остановился, а также палестинец, признавшийся в принадлежности к палестинской группировке "Исламский джихад".

Кроме того, ранее сообщалось также об аресте гражданина Турции, который вел фотосъемку подразделений силовых структур на Тахрире.

"Генпрокурор Хамада ас-Сауи распорядился провести расследования фактов подстрекательств к протестам на площадях и автотрассах в ряде провинций, - указывается в сообщении. - В присутствии адвокатов были допрошены порядка тысячи человек, участвовавших в демонстрациях, проверены записи с камер видеонаблюдения, а также инициирована проверка аккаунтов подозреваемых в социальных сетях".