Читатель спрашивает: Как выполняют истихару с помощью четок?

Истихара – это прошение Аллаха об указании более верного выхода из положения, когда самому трудно принять решение. Существует два основных варианта истихары: с помощью Корана или же четок. Порядок истихары с помощью четок также различен. Вот один из вариантов. Совершающий истихару должен взять в руки четки со 100 бусинками, прочитать по 10 раз суры «Фатиха» и «Гадр», а затем приводимые в религиозных источниках молитву, начинающуюся словами «Аллахумма инни астахрука ли-илмика…». Затем следует выделить часть бусинок и просчитать попарно. Если в конце останется одна бусинка, результат положителен, если же две бусинки – отрицателен.