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Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело

В отношении Лейлы Исмаилзаде, супруги находящегося в заключении лидера движения «Мусульманское единство» Талеха Багирзаде, возбуждено уголовное дело. Как пишет Qafqazinfo, об этом «Радио Свобода» сообщили из правоохранительных органов.

«Уголовное дело связано с попыткой пронести в Гобустанскую тюрьму, где отбывает заключение Талех Багирзаде, телефон. Долгое время велось расследование в следственном управлении Министерства юстиции. Была назначена экспертиза и получен отзыв. В итоге был сделан вывод, что в действиях Лейлы Исмаилзаде имеется состав преступления. Расследование дела также велось в этом управлении. Расследование подходит к концу, вскоре будет оглашено обвинение, и дело будет передано в суд по статье 317.1 Уголовного кодекса Азербайджана».

В свою очередь Лейла Исмаилзаде заявила, что ей ничего не известно о расследовании и выдвинутых против нее обвинениях. Однако следователь связался с ней и вызвал её в следственное управление Министерства юстиции на 27 сентября.

Лейла Исмаилзаде добавила, что ранее ее дважды допрашивали по этому вопросу.


Опубликовано:27 Сентябрь, 2019  11:56, ]]>Печать]]>
 
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