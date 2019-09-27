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Палестина отвергла американский мирный план

Палестина отвергает мирный план США по Ближнему Востоку, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Палестины Махмуда Аббаса.

«Все, что Вашингтон объявлял об американском мирном плане, абсолютно неприемлемо для нас», — сказал глава палестинского государства, добавив, что его страна не собирается подчиняться политике США, так как они поддерживают агрессию Израиля.

По плану администрации президента США Дональда Трампа предполагается, что Израиль, Организация освобождения Палестины и движение ХАМАС подпишут соглашение о создании палестинского государства «Новая Палестина». В него войдут территории Западного берега реки Иордан и сектора Газа, кроме земель, занятых еврейскими поселениями. Кроме того, Иерусалим получит статус объединенной столицы «Новой Палестины» и Израиля.


Опубликовано:27 Сентябрь, 2019  12:47, ]]>Печать]]>
 
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