В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке

Тегеран готов «хоть через час» сесть за стол переговоров по ядерной сделке в формате «5+1», где будут США, но Вашингтон должен сначала снять санкции.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

«Мы неоднократно отвергали переговоры (между президентами США и Ирана – ред.). Если переговоры состоятся, то будут в формате «5+1», - сказал Рухани, чье выступление после приезда из Нью-Йорка транслировало иранское телевидение.

«Мы открыто говорили, что готовы к переговорам, но не в условиях санкций и давления. У меня спрашивали, когда вы готовы это сделать, я отвечал, что хоть через час принять участие в заседании группы «5+1», но вначале вы создайте правильную атмосферу», - добавил президент Ирана.