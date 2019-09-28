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Саудовская Аравия восстановила добычу нефти

Саудовская Аравия восстановила уровень добычи нефти в 9,8 млн баррелей в сутки, сообщает Bloomberg в пятницу, 27 сентября.

Такой же уровень добычи был зафиксирован непосредственно перед атакой беспилотников на нефтяные объекты компании Saudi Aramco. После нее показатели упали до 4,1 млн баррелей ежедневно.

За несколько дней до налета министерство энергетики Саудовской Аравии говорило о планах в октябре вырабатывать 9,89 млн баррелей в сутки.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает эти обвинения.


Опубликовано:28 Сентябрь, 2019  06:35, ]]>Печать]]>
 
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