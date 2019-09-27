Читатель спрашивает: Какое событие называют «трагедией Харры» и когда оно произошло?

После трагедии в Кербеле, большинство сторонников Ахли-бейта в Медине раскаялись, что не приняли участие в этом восстании и не поддержали имама Хусейна (а). Их предводителем был Абдуллах ибн Ханзала. Посланное Йезидом войско превосходило по численности войско мятежников, и восстание было безжалостно подавлено. В местности Харра, близ Медины, произошло тяжелое столкновение, в котором верующие Медины были повержены. Медина в течение трех дней подверглась разграблению. В течение этого срока имущество, жизнь и честь жителей города объявили халялом для солдат халифата. Трагедия Харры произошло в 63 году хиджры, то есть в 683 году. Тысячи горожан, в том числе сейиды, а также 700 ученых и людей, знавших Коран наизусть, были убиты.