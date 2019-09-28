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Посол ИРИ: В случае нападения на нас, уничтожим военный контингент США в Ираке

В случае любого нападения на Иран, первый ответный удар будет нанесен по военому контингенту США в Ираке.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом заявил посол Ирана в Ираке Ирадж Месчиди.

Посол в интервью телеканалу прокомментировал события, последовавшие за нападением на саудовскую государственную нефтяную компанию Aramko.

Ирадж Месчиди предупредил США касательно любого нападения на Иран, заявив, что в этом случае будут уничтожены американские военнослужащие, дислоцированные на территории Ирака.


Опубликовано:28 Сентябрь, 2019  11:52, ]]>Печать]]>
 
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