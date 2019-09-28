Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов

Выходящая в Лондоне арабоязычная газета "аль-Гудс аль-Араби" напечатала статью, в которой говорится, что основной причиной возникновения кризиса на Ближнем Востоке, является напряжение, существующее между Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, в сегодняшнем номере газеты вышла статья «Шпионы ОАЭ».

В данной статье сообщается, что спецслужбы Омана выявили шпионскую сеть спецагентов Эмиратов.

Целью данной сети являлась вербовка офицеров и политиков в качестве агентов влияния.

Данные лица должны были лоббировать деятельность по присоединению Омана к Эмиратам.