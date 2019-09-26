В Лянкяране открылся Исламский колледж (официальное медресе).

Как передает İslam.az со ссылкой на SalamNews, в церемонии открытия приняли участие заместители председателя Упавления мусульман Кавказа Фуад Нурулла и Гямярханум Джавадлы, сотрудники Управления Джафар Эюбов, Валех Насиров, представители Госкомитета по работе с религиозными образованиями Нахид Мамедов, заведующий отделом ГКРРО в Лянкяране Гагаи Мамедов, руководство колледжа, региональный гази УМК Гани Ахундзаде и представители общественности.

Отметим, что колледж был создан в соответствии с указом Президента Ильхама Алиева.

Подобные колледжи также ранее были созданы в Загатале, Гяндже, Лянкяране, Губе, Нардаране, Биби-Хейбяте, Нахчыване, а также был открыт колледж Хейдара.

До этого у УМК имелось только три религиозных медресе в Баку, Закатале и Шеки. Данным медресе также был присужден статус колледжа.