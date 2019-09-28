ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Обнародовано количество магазинов по продаже религиозной литературы в Азербайджане Обнародовано количество магазинов по продаже религиозной литературы в Азербайджане
Минобороны: Армяне убили заблудившегося солдата Азербайджанской армии Минобороны: Армяне убили заблудившегося солдата Азербайджанской армии
Премьер-министр рассказал о Премьер-министр рассказал о "самой большой ошибке" Пакистана
Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело
Кем был Йезид и как умер? Кем был Йезид и как умер?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Сен.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
Новости » Новости по миру

Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции

Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило о проведении масштабной операции в районе приграничной саудовской провинции Наджран, во время которой, как утверждается, были взяты в плен тысячи солдат коалиции, а сотни убиты и ранены. Об этом сообщил в субботу официальный представитель их вооруженных сил бригадный генерал Яхья Сариа, передает ТАСС.

"Вооруженные силы Йемена объявляют о проведении масштабной военной операции на оси Наджрана, - сказал он. - Враг понес большие потери в технике и живой силе. Тысячи вражеских солдат были пленены, убиты и ранены сотни".

В частности, как утверждал Сариа, всего за 72 часа после начала операции хуситам удалось взять в окружение "три воинские бригады вражеских сил", которые были полностью разбиты, в результате чего освобождены сотни квадратных километров. По его словам, захвачено большое количество оружия, включая сотни транспортных средств и единиц бронетехники. В числе пленников - как саудовские солдаты и офицеры, среди которых много командиров, так и военнослужащие других национальностей.

Представитель ВС заверил, что с ними обходятся "в соответствии с принципами религии, обычаями и традициями Йемена, человеческой морали и гуманитарного подхода". Кроме того, Сариа заявил о намерении провести с "врагом всеобъемлющую сделку по обмену" узниками. Он также сообщил, что мятежники, помимо наземных войск, задействовали в операции свои противовоздушные и ракетные силы, а также подразделения, отвечающие за удары беспилотниками.

В возглавляемом Саудовской Аравией альянсе пока никак не комментируют эти заявления.


Опубликовано:29 Сентябрь, 2019  04:40, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
28 Сентябрь, 2019
Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов
28 Сентябрь, 2019
Посол ИРИ: В случае нападения на нас, уничтожим военный контингент США в Ираке
28 Сентябрь, 2019
Саудовская Аравия восстановила добычу нефти
27 Сентябрь, 2019
В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке
27 Сентябрь, 2019
В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
29 Сентябрь, 2019

Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции
28 Сентябрь, 2019

В Лянкяране открылся Исламский колледж
28 Сентябрь, 2019
Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов
28 Сентябрь, 2019

Посол ИРИ: В случае нападения на нас, уничтожим военный контингент США в Ираке
28 Сентябрь, 2019

Какое событие называют «трагедией Харры» и когда оно произошло? Ислам в вопросах
28 Сентябрь, 2019
Саудовская Аравия восстановила добычу нефти
27 Сентябрь, 2019
В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке
27 Сентябрь, 2019
В Москве задержали девять предполагаемых спонсоров ИГ
27 Сентябрь, 2019
Палестина отвергла американский мирный план
27 Сентябрь, 2019
Эрдоган предложил Трампу купить у США Patriot
27 Сентябрь, 2019

Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело
27 Сентябрь, 2019

Как выполняют истихару с помощью четок? Ислам в вопросах
27 Сентябрь, 2019
США расширили санкции против России
27 Сентябрь, 2019

В ходе акций протеста в Египте задержано 1000 человек
26 Сентябрь, 2019

Лавров: Афганистан рискует стать новым плацдармом ИГИЛ
26 Сентябрь, 2019

Турция, Малайзия и Пакистан запустят совместный исламский телеканал
26 Сентябрь, 2019

Дома у китайского чиновника нашли 13 тонн золота
26 Сентябрь, 2019

Лукашенко: «Вопрос с Крымом закрыт навсегда»
26 Сентябрь, 2019

Саудовская коалиция нанесла 163 авиаудара по Йемену за 5 дней
26 Сентябрь, 2019

Саудовский принц признал ответственность в убийстве Кашикчы
26 Сентябрь, 2019

Как должны стоять во время коллективного намаза члены семьи? Ислам в вопросах
26 Сентябрь, 2019

Ждущие Судный день на краю пропасти
26 Сентябрь, 2019

В результате землетрясения в Пакистане погибли десятки человек
25 Сентябрь, 2019

Bloomberg: Российские наемники пришли на помощь Хафтару
25 Сентябрь, 2019

С трибуны ООН Эрдоган рассказал о проблемах мусульман
25 Сентябрь, 2019

МO: Информация о поражении принадлежащего Азербайджану БПЛА – ложь
25 Сентябрь, 2019

Первый астронавт ОАЭ совершит намаз на МКС
25 Сентябрь, 2019
Путин отправил странам НАТО мирное предложение
25 Сентябрь, 2019
В Турции взорвали автобус с полицейскими
25 Сентябрь, 2019
Полиция Израиля задержала палестинского министра
25 Сентябрь, 2019
Саудовская Аравия скупает нефть у соседей
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com