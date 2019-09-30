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Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Министр иностранных дел Ирана Moxaммaд Джавад Зариф обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны.

Как передает Islam.az, соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу NBC, опубликованном в воскресенье, 29 сентября.

Зарифа попросили прокомментировать заявления американских разведслужб о том, что Иран входит в число стран, стремящихся вмешаться в предстоящие в 2020 году в США президентские выборы.

«У нас нет предпочтений, чтобы вмешиваться в ваши выборы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна», — ответил иранский министр.

Он подчеркнул, что эту кибервойну развязал Вашингтон, «опасно и безответственно» атакуя иранские ядерные объекты, что, по мнению Зарифа, могло привести к гибели миллионов человек.

При этом министр напомнил о вирусе Stuхnet, который предположительно был разработан США и Израилем, чтобы навредить ядерной программе Ирана.

Зариф также подчеркнул, что «США не смогут закончить ни одну войну, которую начинают».


Опубликовано:30 Сентябрь, 2019  06:16, ]]>Печать]]>
 
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