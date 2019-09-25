Нефтяные объекты Ирана взяты под усиленную охрану

Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане поручил предприятиям нефтяного сектора страны перейти в состояние полной готовности перед возможной угрозой кибератак, сообщает телеканал Al Hadath.

В своем официальном письме министр Исламской Республики указал на крайнюю важность, "чтобы все компании и инфраструктура в нефтяном секторе находились в состоянии повышенной готовности перед лицом угроз физических или электронных атак", передает ТАСС.

Зангане пояснил, что эти меры предосторожности необходимы в условиях действия санкций США в отношении Ирана и "тотальной экономической войны", которую ведет Вашингтон против Тегерана.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны. Зарифа попросили прокомментировать заявления американских разведслужб о том, что Иран входит в число стран, стремящихся вмешаться в президентские выборы, которые пройдут в США осенью следующего года. "У нас нет предпочтений, чтобы вмешиваться в ваши выборы. Мы не вмешиваемся во внутренние дела других стран, но идет кибервойна, США начали эту кибервойну, опасно и безответственно атакуя наши ядерные объекты, что могло привести к гибели миллионов человек", - ответил глава иранского внешнеполитического ведомства.