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Палестинцы в секторе Газа отметили 19 годовщину интифады

Палестинцы в секторе Газа отметили 19 годовщину интифады.

Как передает  Islam.az со ссылкой на SalamNews, в сентябре 2000 года  израильский оппозиционный лидер Ариэль Шарон совершил провокационный визит в Харам аш-Шариф  (Храмовую гору) в Кудсе вместе с сотнями израильских военнослужащих.

Данный шаг был резко осужден палестинцами и вызвал массовые протесты, направленные против Израиля. В ходе протестов были убиты несколько тысяч палестинцев и многие получили ранения. Протесты завершились  в феврале 2005 года после перемирия.

В воскресенье палестинские политические деятели приняли участие в семинаре, посвященном памяти интифады. Палестинцы заявляют, что интифада все еще продолжается и они готовы без колебаний отдать  жизнь во имя защиты Палестины.

Сообщается, что сопротивление является единственным средством для палестинцев защитить Кудс от израильской агрессии.

В Газе жители устраивают еженедельные митинги, требуя своего права на возвращение на родину.


Опубликовано:30 Сентябрь, 2019  11:39, ]]>Печать]]>
 
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