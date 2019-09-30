Палестинцы в секторе Газа отметили 19 годовщину интифады.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, в сентябре 2000 года израильский оппозиционный лидер Ариэль Шарон совершил провокационный визит в Харам аш-Шариф (Храмовую гору) в Кудсе вместе с сотнями израильских военнослужащих.

Данный шаг был резко осужден палестинцами и вызвал массовые протесты, направленные против Израиля. В ходе протестов были убиты несколько тысяч палестинцев и многие получили ранения. Протесты завершились в феврале 2005 года после перемирия.

В воскресенье палестинские политические деятели приняли участие в семинаре, посвященном памяти интифады. Палестинцы заявляют, что интифада все еще продолжается и они готовы без колебаний отдать жизнь во имя защиты Палестины.

Сообщается, что сопротивление является единственным средством для палестинцев защитить Кудс от израильской агрессии.

В Газе жители устраивают еженедельные митинги, требуя своего права на возвращение на родину.