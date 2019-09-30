Отец Ассанжа рассказал об истязаниях сына в британской тюрьме

Отец Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что условия содержания сына в британской тюрьме Белмарш мучительны. Его слова приводит издание The Independent.

Шиптон заявил, что Ассанж подвергается моральным и физическим страданиям, он заметно похудел, дрожал и нервничал во время их встречи в августе.

Отец не может поверить, что сына продолжают держать в одной из самых суровых тюрем Великобритании, несмотря на призывы ООН к его освобождению, и называет британское правительство и прокурорскую службу единственными правонарушителями.

Ранее адвокат Ассанжа Карлос Поведа сообщал, что его подзащитный находится в полной изоляции, из-за ужасных условий содержания у него резко ухудшилось здоровье.