США расширили санкции против России

Соединенные Штаты расширили санкционные списки, относящиеся к предполагаемому вмешательству России в американские выборы 2016 года.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Министерства финансов США.

Власти внесли в черные списки, в частности, двух россиян: Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. По версии Минфина, они связаны с "Агентством интернет-исследований", которое, как полагают в Вашингтоне, причастно к предполагаемому вмешательству в выборы в США в 2016 году.

Ограничения также были введены против трех зарегистрированных на Сейшельских островах компаний Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries. В финансовом ведомстве считают, что они связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным, которого Вашингтон обвиняет в финансировании антиамериканских информационных операций, якобы проводимых "Агентством интернет-исследований".