Читатель спрашивает: Была ли причиной изгнания из Рая пророка Адама (а) Ева?

Согласно христианству и иудаизму, виновницей изгнания из Рая пророка Адама (а) была его супруга Ева. Будто она поддалась на искушения дьявола и уговорила Адама (а) попробовать запретный плод. Поэтому христиане видят женщину носителем первородного греха. Однако Ислам не приемлет такой подход. В достоверных источниках нет доказательств вины Евы. Согласно Корану, ответственность за нарушение испробовать запретный плод лежит на обоих. В Коране Аллах велит: «Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь одними из беззаконников». Дьявол же побудил их споткнуться о него и вывел их оттуда, где они находились.» (Багара, 35-36).