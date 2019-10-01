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Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте Трампа

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что сенат США вынужден рассмотреть дело об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает CNBC.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Газета.ру", он заявил, что вопрос будет рассмотрен в связи с регламентом сената об импичменте, однако добавил, что не знает, как долго это будет длиться весь процесс.

Макконнелл сказал, что резолюция об импичменте должна быть рассмотрена, если она поступит из Палаты представителей, демократическо представительство которой инициировало связанное с телефонными переговорами Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского расследование.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал не дать демократам себя остановить.


Опубликовано:1 Октябрь, 2019  11:05, ]]>Печать]]>
 
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