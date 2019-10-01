Эрдоган не принял приглашение Путина

Президент Турции Тайип Эрдоган не будет принимать участие в Российской энергетической неделе.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.

"Я думаю, что, судя по всему, на высшем уровне гостей не ожидается... Насколько я знаю, на министерском уровне страна представлена будет", - сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что президент России Владимир Путин ранее приглашал турецкого коллегу принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 2-5 октября в Москве.

Российский лидер также сообщил, что в ходе форума РФ представит свое видение дальнейшей работы по проекту газопровода "Турецкий поток".