Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде

МИД Ирака приостановил работу своего консульства в иранском городе Мешхед после инцидента с избиением его сотрудников, заявил во вторник официальный представитель ведомства Ахмад ас-Саххаф.

"Министр иностранных дел Ирака Мухаммад Али аль-Хаким отдал указания по приостановке работы консульства Ирака в городе Мешхед вследствие нападения на двоих иракских дипломатов", - цитируется ас-Саххаф в заявлении пресс-службы министерства.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, ведомство не приводит подробностей инцидента, однако согласно сообщениям иракских СМИ, он произошел 28 сентября.

По данным агентства Shafaq, иранские службы безопасности "выследили" двоих сотрудников МИД, направленных в консульство в Мешхеде с целью совершить религиозное паломничество, а затем "избили их и заключили под стражу". Некоторые иракские СМИ сообщают, что дипломатов также оскорбляли.

Глава комитета по внешним связям иракского парламента Ширко Мухаммад заявил агентству Shafaq, что иранские власти должны официально извиниться за нападение на дипломатов.