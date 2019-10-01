ООН: В этом году в Средиземном море погибло более 1000 мигрантов

В этом году в Средиземном море погибло более 1000 мигрантов, уже шестой год подряд.

Как передает Islam.az со ссылкой на SalamNews, об этом сообщает Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ).

"УВКБ ООН настоятельно призывает к увеличению поисково-спасательных мощностей, включая возвращение государственных судов ЕС для проведения поисково-спасательных операций, а также признание решающей роли лодок НПО в спасении жизней на море", - заявил представитель УВКБ ООН Чарли Яксли в заявление во вторник.

По данным Международной организации по миграции (МОМ) ООН, с 2014 года в Средиземном море погибли по меньшей мере 15 000 человек.