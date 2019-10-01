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Новости » Ислам в вопросах

Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана?

Читатель спрашивает: Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана?

Некоторые связывают этот факт с неумелым руководством имама Али (а). Но такой подход в корне ошибочен. Верно, имам Али (а) не расширил границы исламского государства, как это делали халифы до и после него. Однако успешное правление нельзя оценивать лишь количеством завоеванных земель. Если подходит к вопросу таким образом, то и во времена Пророка (с) подобных завоеваний за пределами Аравийского полуострова не было. Во-вторых, годы правления имама Али (а) не позволили ему выступить с походами в зарубежные страны. Имам был у власти всего 5 лет, и был за этот период вовлечен в 3 изнурительных сражения. Самой большой заслугой имама Али (а) было очищение халифата от внутренних врагов. В этом плане победы в 3-х войнах, успешная внутренняя политика, просветительская деятельность были ничуть не меннее значимы, чем завоевания иных халифов.


Опубликовано:2 Октябрь, 2019  06:46, ]]>Печать]]>
 
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