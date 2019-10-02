На линии соприкосновения предотвращена армянская провокация

1 октября около 22:00 находившиеся на боевых позициях в Газахском районе пограничные наряды Азербайджана обнаружили и предотвратили движение диверсионных групп, которые перемещались со стороны боевых позиций вооруженных сил Армении на линии соприкосновения на территорию Азербайджана.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана, подразделения ВС Армении также подвергли многократному интенсивному обстрелу пограничные боевые пункты Азербайджана из крупнокалиберных орудий.

Во всех случаях позиции армянских вооруженных сил, которые открыли огонь по нашим подразделениям, были заглушены ответным огнем.