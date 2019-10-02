ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело
Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции
В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке
Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов
Как выполняют истихару с помощью четок? Как выполняют истихару с помощью четок?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по стране

Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые

2 октября 2019 года в 00:13 пограничный наряд вблизи села Амирзейитли Бейлаганского района Азербайджана заметил троих неизвестных лиц, нарушивших государственную границу.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана, пограннаряд начал преследование нарушителей и открыл предупредительный огонь в воздух.

"Однако нарушители не сдались и начали стрелять в пограничников. Затем один из них бросил свою сумку и побежал в сторону Ирана, а двое других - в другом направлении.

В соответствии с Законом АР "О государственной границе" сотрудники пограннаряда применили оружие и застрелили нарушителей", - указывается в сообщении.

В ходе осмотра тел, а также близлежащей территории пограничники обнаружили черную сумку, в которой находилось примерно 15 кг различных наркотических средств, ружье с отпиленным стволом, патроны и гильзы.

Сразу после инцидента на место происшествия был командирован заместитель начальника Государственной пограничной службы, командующий погранвойсками генерал-лейтенант Аскер Халилов, который дал необходимые поручения по установлению личностей убитых и продолжению оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время сотрудники Пограничных войск Государственной пограничной службы АР и Военной прокуратуры Физулинского района осуществляют необходимые оперативно-розыскные мероприятия.


Опубликовано:2 Октябрь, 2019  13:07, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
2 Октябрь, 2019
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
2 Октябрь, 2019
На линии соприкосновения предотвращена армянская провокация
27 Сентябрь, 2019
Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело
23 Сентябрь, 2019
Обнародовано количество магазинов по продаже религиозной литературы в Азербайджане
23 Сентябрь, 2019
Минобороны: Армяне убили заблудившегося солдата Азербайджанской армии

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
2 Октябрь, 2019
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
2 Октябрь, 2019

У саудовской коалиции отбито 150 кв.км. территории - хуситы
2 Октябрь, 2019

Касем Сулеймани: Израиль упустил возможность убить меня
2 Октябрь, 2019
В Израиле начались слушания по делу Нетаньяху
2 Октябрь, 2019

Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые
2 Октябрь, 2019

На линии соприкосновения предотвращена армянская провокация
2 Октябрь, 2019
Северокорейская ракета упала в Японии
2 Октябрь, 2019

Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана? Ислам в вопросах
2 Октябрь, 2019
В стычках протестующих с полицией в Багдаде пострадали сотни человек
2 Октябрь, 2019
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
1 Октябрь, 2019

ООН: В этом году в Средиземном море погибло более 1000 мигрантов
1 Октябрь, 2019
Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде
1 Октябрь, 2019
Эрдоган не принял приглашение Путина
1 Октябрь, 2019
На севере Афганистана погибли 11 силовиков
1 Октябрь, 2019

Президент Ирана не помог брату избежать тюрьмы
1 Октябрь, 2019
Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте Трампа
1 Октябрь, 2019

Была ли причиной изгнания из Рая пророка Адама (а) Ева? Ислам в вопросах
1 Октябрь, 2019
США расширили санкции против России
1 Октябрь, 2019
Турция ускорит создание зоны безопасности в Сирии
30 Сентябрь, 2019

После 6-летнего перерыва открылся КПП между Сирией и Ираком
30 Сентябрь, 2019

Насколько верно выражение «72 шахида»?
30 Сентябрь, 2019
Отец Ассанжа рассказал об истязаниях сына в британской тюрьме
30 Сентябрь, 2019
Палестинцы в секторе Газа отметили 19 годовщину интифады
30 Сентябрь, 2019
Нефтяные объекты Ирана взяты под усиленную охрану
30 Сентябрь, 2019

Можно ли после намаза, дотронувшись до мохура, посылать салават? Ислам в вопросах
30 Сентябрь, 2019
В Саудовской Аравии убит личный телохранитель короля
30 Сентябрь, 2019
Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны
29 Сентябрь, 2019

Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции
28 Сентябрь, 2019

В Лянкяране открылся Исламский колледж
28 Сентябрь, 2019
Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов
28 Сентябрь, 2019

Посол ИРИ: В случае нападения на нас, уничтожим военный контингент США в Ираке
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com