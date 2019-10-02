Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые

2 октября 2019 года в 00:13 пограничный наряд вблизи села Амирзейитли Бейлаганского района Азербайджана заметил троих неизвестных лиц, нарушивших государственную границу.

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы Азербайджана, пограннаряд начал преследование нарушителей и открыл предупредительный огонь в воздух.

"Однако нарушители не сдались и начали стрелять в пограничников. Затем один из них бросил свою сумку и побежал в сторону Ирана, а двое других - в другом направлении.

В соответствии с Законом АР "О государственной границе" сотрудники пограннаряда применили оружие и застрелили нарушителей", - указывается в сообщении.

В ходе осмотра тел, а также близлежащей территории пограничники обнаружили черную сумку, в которой находилось примерно 15 кг различных наркотических средств, ружье с отпиленным стволом, патроны и гильзы.

Сразу после инцидента на место происшествия был командирован заместитель начальника Государственной пограничной службы, командующий погранвойсками генерал-лейтенант Аскер Халилов, который дал необходимые поручения по установлению личностей убитых и продолжению оперативно-розыскных мероприятий.

В настоящее время сотрудники Пограничных войск Государственной пограничной службы АР и Военной прокуратуры Физулинского района осуществляют необходимые оперативно-розыскные мероприятия.