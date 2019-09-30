Касем Сулеймани: Израиль упустил возможность убить меня

Командующий спецподразделением "Силы эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани рассказал, как израильтяне пытались его ликвидировать во время посещения Бейрута в ходе Второй ливанской войны в 2006 году. Такое заявление он сделал в интервью корреспонденту иранского государственного телевидения.

Как пишет NEWSru.co.il, в этом интервью Сулеймани утверждает, что Израиль готовился к войне против "Хезболлы" задолго до лета 2006 года. По его словам, у иранской разведки есть доказательства этого.

Далее Сулеймани рассказывает, как во время войны 2006 года ЦАХАЛ упустил возможность одновременно ликвидировать его, генерального секретаря "Хезболлы" Хасана Насраллу и главу спецслужб "Хезболлы" Имада Мугнию (Мурнию).

"Израильские беспилотники парили над нашими головами в Дахии. Мы решили переехать в другое место неподалеку, и тут Израиль атаковал. Я был с Насраллой и Имадом Мугнией. Мы были уверены, что они собираются атаковать и то здание, в котором мы находились", – приводит MIGnews слова Сулеймани.

По словам командующего "Сил эль-Кудс", он вместе с лидером "Хезболлы сидел под деревом, чтобы скрыться от выслеживающих "глаз" БПЛА.

"Ждали прибытия Мугнии с машиной. Это длилось не более нескольких минут. Дроны не спускали с нас и с машины "глаз" все время, пока мы переходили под землей из одного укрытия в другое. Когда мы добрались до машины, беспилотник нацелился на нее", – говорит Сулеймани, отметив, что дрон ударил по нескольким близлежащим зданиям.

Имад Мугния, многие годы возглавлявший спецслужбы "Хезболлы", был убит в результате взрыва автомобиля в Дамаске в феврале 2008 года. Кто его ликвидировал, до сих пор неясно. "Хезболла" утверждала, что Имада Мугнию убили агенты израильских и американских спецслужб.