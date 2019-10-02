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У саудовской коалиции отбито 150 кв.км. территории - хуситы

Хуситы заявили, что отбили 150 кв.км. территории у военнослужащих коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, в ходе операции "Насрун Миналлах".

Об этом заявил официальный представитель хуситов, бригадный генерал Яхья Сари.

В ходе пресс-конференции в Сане Яхья Сари сообщил, что территория в 150 кв.м. была отбита у противника в рамках второго этапа операции "Насрун Миналлах".

По его словам, на этом этапе операции противник потерял 350 единиц военной техники.

Ранее хуситы заявляли, что ими были взяты в плен по меньшей мере 2 тысячи военнослужащих коалиции.

Представители саудовской коалиции назвали данные утверждения необоснованными.


Опубликовано:2 Октябрь, 2019  14:47, ]]>Печать]]>
 
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