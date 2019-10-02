Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова

Прекращено уголовное дело в отношении жены находящегося в заключении председателя движения "Мусульманское единство" Талеха Багирова Лейлы Исмаилзаде.

Как передает İ(slam.az со ссылкой на Report, об этом сообщил адвокат Фахреддин Мехдиев.

Отметим, что уголовное дело было связано с попыткой проноса телефона Талеху Багирову в Гобустанскую тюрьму.

В распространенной 21 марта информации Пенитенциарной службы сообщалось, что Лейла Исмаилзаде вместе с тремя малолетними детьми при посещении супруга принесла с собой мобильный телефон и разговорную карту. Лейла Исмаилзаде сообщила, что принадлежащий ее свекру телефон не работает и используется ребенком в качестве игрушки и в тюрьму он был принесен не целенаправленно.

Ей вменялась статья 317.1.1 УК.

Статья влечет наложение штрафа в размере от тысячи до двух тысяч манатов или наказывается исправительным работами до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет.