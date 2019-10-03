В результате провокации армян погибло гражданское лицо

Продолжаются вражеские провокации против боевых пограничных позиций отдельной пограничной дивизии “Гaзax” пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), находящихся на линии соприкосновения на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на ГПС, 2 октября 2019 года примерно в 16:55 враг обстрелял наш экскаватор, занимавшийся прокладкой путей снабжения в направлении села Гушчу Айрым Газахского района. В результате водитель экскаватора гражданское лицо Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение.

По оказании на месте медицинской помощи, раненный был эвакуирован, но несмотря на принятые меры спасти его жизнь не удалось.

Ответным огнем вражеские огневые точки были подавлены.