Читатель спрашивает: Что такое «войны ридда»?

Война ридда – это сражения с вероотступниками. Так называются военные походы против некоторых арабских племен, которые осуществлялись после смерти Пророка Мухаммада (с), в период правления халифатом Абу Бакром.

Согласно источникам ахли-сунны, некоторые арабские племена после кончины Посланника (с) отвернулись от Ислама и отказались платить закят. После этого Абу Бакр послал войска и наказал их.

Но согласно шиитским источникам, причиной уклонения этих племен от оплаты закята являлось вовсе не отречение от Ислама: они возражали против правления халифатом Абу Бакром. Эти племена ожидали, что после смерти Пророка (с) халифатом будет править имам Али (а). Однако услышав о событиях в Медине, выразили протест и отказались платить закят.