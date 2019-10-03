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В Ливии погибли наемники из России

В Ливии в результате авиаудара погибли десятки воевавших на стороне армии фельдмаршала Халифы Хафтара бойцов "ЧВК Вагнера".

По данным источников "Медузы", общее число жертв авиаудара, который нанесли самолеты Правительства национального согласия, может доходить до 35 человек.

В Россию начали доставлять тела погибших в Ливии бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Это выходцы из трех регионов России: Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.

Другой источник "Медузы" — бывший командир одной из ЧВК — оценил число погибших в результате авиаудара в 20 человек.

Силы подконтрольные Правительству национального согласия опубликовали фото и видео с личными вещами предполагаемых российских наемников, брошенными им во время воздушной атаки.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что в начале сентября в Ливию прибыли более ста сотрудников ЧВК для помощи Халифе Хафтару в боях против “Правительства национального единства”.


Опубликовано:3 Октябрь, 2019  06:54, ]]>Печать]]>
 
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