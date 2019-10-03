ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело
Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции
В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке
Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов
Как выполняют истихару с помощью четок? Как выполняют истихару с помощью четок?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Спецслужбы раскрыли подробности убийства Хашукджи

Турецкие спецслужбы установили прослушивающие устройства в консульстве Саудовской Аравии, где был убит журналист Джамаль Хашкуджи. На них были записаны подготовка и исполнение плана убийства.

Как передает Islam.az, люди, имевшие доступ к этой записи, рассказали о ее содержании журналистам «Би-би-си».

По словам британского адвоката Хелены Кеннеди, до прибытия журналиста саудовский судмедэксперт Салах аль-Тубейги, находившийся в консульстве, рассказывал, что любит вскрывать трупы под музыку. «Впервые в жизни мне придется резать [труп] прямо на полу. Даже если ты мясник, ты подвешиваешь тушу, чтобы ее разделать», — цитирует судмедэксперта Кеннеди.

Адвокат также рассказала, что на записи Хашкуджи называли «жертвенным животным».

Судя по записям, журналисту сообщили о наличии ордера Интерпола на его задержание и о том, что он должен будет вернуться в Саудовскую Аравию. От Хашкуджи требовали написать смс-сообщение сыну и сказать, что с ним все в порядке, однако он отказался, пишет издание.


Опубликовано:3 Октябрь, 2019  10:23, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Октябрь, 2019
В Ираке в ходе беспорядков погибли 12 человек, сотни раненных
3 Октябрь, 2019
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в ВС
3 Октябрь, 2019
Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
3 Октябрь, 2019
В Ливии погибли наемники из России
3 Октябрь, 2019
В Ираке введен комендантский час

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
3 Октябрь, 2019

В Ираке в ходе беспорядков погибли 12 человек, сотни раненных
3 Октябрь, 2019
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в ВС
3 Октябрь, 2019

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
3 Октябрь, 2019

Солдат, не стреляй! Я твой брат Актуально
3 Октябрь, 2019
Спецслужбы раскрыли подробности убийства Хашукджи
3 Октябрь, 2019
В Ливии погибли наемники из России
3 Октябрь, 2019

Что такое «войны ридда»? Ислам в вопросах
3 Октябрь, 2019

В Ираке введен комендантский час
3 Октябрь, 2019

В результате провокации армян погибло гражданское лицо
2 Октябрь, 2019
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
2 Октябрь, 2019

У саудовской коалиции отбито 150 кв.км. территории - хуситы
2 Октябрь, 2019

Касем Сулеймани: Израиль упустил возможность убить меня
2 Октябрь, 2019
В Израиле начались слушания по делу Нетаньяху
2 Октябрь, 2019

Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые
2 Октябрь, 2019

На линии соприкосновения предотвращена армянская провокация
2 Октябрь, 2019
Северокорейская ракета упала в Японии
2 Октябрь, 2019

Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана? Ислам в вопросах
2 Октябрь, 2019
В стычках протестующих с полицией в Багдаде пострадали сотни человек
2 Октябрь, 2019
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
1 Октябрь, 2019

ООН: В этом году в Средиземном море погибло более 1000 мигрантов
1 Октябрь, 2019
Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде
1 Октябрь, 2019
Эрдоган не принял приглашение Путина
1 Октябрь, 2019
На севере Афганистана погибли 11 силовиков
1 Октябрь, 2019

Президент Ирана не помог брату избежать тюрьмы
1 Октябрь, 2019
Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте Трампа
1 Октябрь, 2019

Была ли причиной изгнания из Рая пророка Адама (а) Ева? Ислам в вопросах
1 Октябрь, 2019
США расширили санкции против России
1 Октябрь, 2019
Турция ускорит создание зоны безопасности в Сирии
30 Сентябрь, 2019

После 6-летнего перерыва открылся КПП между Сирией и Ираком
30 Сентябрь, 2019

Насколько верно выражение «72 шахида»?
30 Сентябрь, 2019
Отец Ассанжа рассказал об истязаниях сына в британской тюрьме
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com