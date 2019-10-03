Спецслужбы раскрыли подробности убийства Хашукджи

Турецкие спецслужбы установили прослушивающие устройства в консульстве Саудовской Аравии, где был убит журналист Джамаль Хашкуджи. На них были записаны подготовка и исполнение плана убийства.

Как передает Islam.az, люди, имевшие доступ к этой записи, рассказали о ее содержании журналистам «Би-би-си».

По словам британского адвоката Хелены Кеннеди, до прибытия журналиста саудовский судмедэксперт Салах аль-Тубейги, находившийся в консульстве, рассказывал, что любит вскрывать трупы под музыку. «Впервые в жизни мне придется резать [труп] прямо на полу. Даже если ты мясник, ты подвешиваешь тушу, чтобы ее разделать», — цитирует судмедэксперта Кеннеди.

Адвокат также рассказала, что на записи Хашкуджи называли «жертвенным животным».

Судя по записям, журналисту сообщили о наличии ордера Интерпола на его задержание и о том, что он должен будет вернуться в Саудовскую Аравию. От Хашкуджи требовали написать смс-сообщение сыну и сказать, что с ним все в порядке, однако он отказался, пишет издание.