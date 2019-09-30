ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело Против жены Талеха Багирзаде возбуждено уголовное дело
Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции
В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке
Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов
Как выполняют истихару с помощью четок? Как выполняют истихару с помощью четок?

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Точка зрения

Солдат, не стреляй! Я твой брат

Третьи сутки Ирак сотрясают массовые протесты. На этот час известно о минимум девяти погибших и более чем 700 раненых. Власти страны блокируют интернет и вводят в городах комендантский час.

«Мы требуем перемен, мы хотим отставки всего правительства», - скандируют десятки тысяч людей, третьи сутки выходящие на улицы и площади Багдада и других иракских городов. Так страна отмечает год прихода к власти правительства премьер-министра Аделя Абдулла Махди.

Вчера протестующие попытались добраться до центральной столичной площади -Тахрир, а также проникнуть в «Зеленую зону», район, где расположены правительственные здания и посольства иностранных государств.

В прямом смысле этого слова полыхает и юг Ирака - сердце шиитского мусульманского большинства. Протестующие подожгли здание муниципалитета в Нассирии, в Куте блокированы административные здания, сотни людей вышли на улицы городов Хилла и Дивания, группы людей движутся к центру священного для шиитов города - Наджафа. Ну и конечно же - массовые мирные демонстрации проходят в Басре, которую в минувшем году несколько недель трясло от волнений - вплоть до того, что были сожжены правительственные учреждения, а демонстранты врывались в офисы иностранных нефтяных компаний.

В стране ощутимо пахнет «арабской весной 2.0». Основные требования протестующих носят социально-экономический характер, посколькународу ситуация с нищетой, коррупцией, безработицей и отсутствием доступа к базовым услугам - электричеству, воде, медицинской помощи - откровенно обрыдла.

«Наши требования? Мы хотим работать и жить по-человечески. Вот и все. Если власти не хотят относиться к нам как к иракцам, то так нам и скажите, что мы не иракцы - мы сменим свое гражданство и мигрируем в другие страны» , - звучало вчера на митингах. - «Нам плевать на политику и политические партии. Мы ничего не хотим от них, нам не нужны их обещания, просто верните нам нашу страну, в которой мы живем и хотим ее процветания».

Протестующие стихийно стремятся подчеркнуть отсутствие политики в их требованиях и мирный характер выступлений. Достаточно очевидно также и то, что массовые акции не имеют центрального руководства и не направлены против других конфессиональных групп - вчера вечером в Багдаде сунниты и шииты объединялись в совместной молитве. Не стоит также верить утверждениям некоторых информационных агентств о том, что протесты направлены против иранского присутствия в Ираке.

«Мирная жизнь в человеческих условиях», - вот главное на сегодня требование иракской улицы. То есть - разрешение внутреннего конфликта в стране еще вполне возможно мирным и не насильственным путем, пусть кровь уже и пролилась. Поскольку - пролилась она с двух сторон, погибшие и раненые есть как среди демонстрантов, так и из числа силовиков.

Скажу даже больше - сами иракцы испугались жертв, именно поэтому вчера над головами протестующих появился этот пронзительный плакат-крик: «Солдат Ирака! Не стреляй. Я твой брат. Твоя мама и моя мама плачут одинаковыми слезами. Вы сражаетесь за меня, а я выступаю за вас!»

Первая реакция властей на происходящее в стране была традиционной - включили «внешнего врага» и «иностранных агентов, стремящихся дестабилизировать Ирак». Чуть позже, верно оценив ситуацию, этот тезис был снят, и во вторник премьер-министр Адель Абдул Махди заговорил уже о другом - о создании рабочих мест для молодежи. В частности, он пообещал, что с иностранными нефтяными компаниями будут достигнуты договоренности о приеме на работу молодых иракцев, причем - в количестве не менее 50% от общей численности персонала.

Проблема только в том, что в Ираке властям, во-первых, не верят, а, во-вторых, предложенное решение молодежной безработицы выглядит даже не полумерой, не четвертьмерой, а сущим мизером на общем фоне социально-экономических проблем населения. Поэтому на следующий день народ вновь вышел на улицы, протесты с утра возобновились с новой силой.

Что заставило премьера Махди вчера, 2 октября, срочно созвать Совет безопасности. Важным итогом которого стало подтверждение права народа Ирака на протест, свободу выражения мнений и выдвижение законных требований. С оговоркой об осуждении «актов вандализма и насилия», имевших место в ходе этого протеста.

Впрочем, на этом позитивные новости о реакции властей на социально-экономические требования демонстрантов пока и ограничиваются. Конкретно было сказано пока лишь о том, что правительство примет «соответствующие меры для защиты граждан, государственной и частной собственности». Судя по всему, у властей нет программы развития страны, которую можно было бы предъявить народу.

Вот только времени для подготовки этой программы у премьера и всего кабинета министров не так уж много. Социально-экономические противоречия в стране обострены до предела. Ситуация откровенно взрывоопасная, особенно с учетом того, какое количество оружия у населения на руках. И если Багдад не проявит сейчас гибкость и не предпримет срочных мер для удовлетворения требований населения - то именно Ирак может стать отправным пунктом «арабской весны 2.0». Причем - в самом жестком ее варианте.

Источник: haqqin.az


Опубликовано:3 Октябрь, 2019  11:56, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
30 Сентябрь, 2019
Насколько верно выражение «72 шахида»?
28 Сентябрь, 2019
В Лянкяране открылся Исламский колледж
26 Сентябрь, 2019
Ждущие Судный день на краю пропасти
24 Сентябрь, 2019
Кем был Йезид и как умер?
21 Сентябрь, 2019
Сколько азербайджанцев получает за границей религиозное образование?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
3 Октябрь, 2019

В Ираке в ходе беспорядков погибли 12 человек, сотни раненных
3 Октябрь, 2019
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в ВС
3 Октябрь, 2019

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
3 Октябрь, 2019

Солдат, не стреляй! Я твой брат Актуально
3 Октябрь, 2019
Спецслужбы раскрыли подробности убийства Хашукджи
3 Октябрь, 2019
В Ливии погибли наемники из России
3 Октябрь, 2019

Что такое «войны ридда»? Ислам в вопросах
3 Октябрь, 2019

В Ираке введен комендантский час
3 Октябрь, 2019

В результате провокации армян погибло гражданское лицо
2 Октябрь, 2019
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
2 Октябрь, 2019

У саудовской коалиции отбито 150 кв.км. территории - хуситы
2 Октябрь, 2019

Касем Сулеймани: Израиль упустил возможность убить меня
2 Октябрь, 2019
В Израиле начались слушания по делу Нетаньяху
2 Октябрь, 2019

Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые
2 Октябрь, 2019

На линии соприкосновения предотвращена армянская провокация
2 Октябрь, 2019
Северокорейская ракета упала в Японии
2 Октябрь, 2019

Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана? Ислам в вопросах
2 Октябрь, 2019
В стычках протестующих с полицией в Багдаде пострадали сотни человек
2 Октябрь, 2019
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
1 Октябрь, 2019

ООН: В этом году в Средиземном море погибло более 1000 мигрантов
1 Октябрь, 2019
Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде
1 Октябрь, 2019
Эрдоган не принял приглашение Путина
1 Октябрь, 2019
На севере Афганистана погибли 11 силовиков
1 Октябрь, 2019

Президент Ирана не помог брату избежать тюрьмы
1 Октябрь, 2019
Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте Трампа
1 Октябрь, 2019

Была ли причиной изгнания из Рая пророка Адама (а) Ева? Ислам в вопросах
1 Октябрь, 2019
США расширили санкции против России
1 Октябрь, 2019
Турция ускорит создание зоны безопасности в Сирии
30 Сентябрь, 2019

После 6-летнего перерыва открылся КПП между Сирией и Ираком
30 Сентябрь, 2019

Насколько верно выражение «72 шахида»?
30 Сентябрь, 2019
Отец Ассанжа рассказал об истязаниях сына в британской тюрьме
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com