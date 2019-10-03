Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами

Йеменские хуситы заявили, что готовятся нанести новые удары по Саудовской Аравии, если она не откликнется на их так называемый призыв к миру.

«Идут масштабные приготовления к неограниченным и сильным ударам, которых будет достаточно, чтобы разбить агрессора, если мирные усилия и диалог не увенчаются успехом», — цитирует телеканал «Аль-Масира» заявление Высшего политсовета хуситов.

Мятежники также отметили, что атака нефтяных объектов королевства будет только «верхушкой айсберга», передает РИА Новости.

Хуситы взяли на себя ответственность за обстрел с беспилотников нефтяных объектов Саудовской Аравии. Вашингтон же обвинил в атаке Иран. Власти Саудовской Аравии на словах согласились с позицией США, однако сами начали ответную операцию против хуситов.