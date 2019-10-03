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Новости » Ислам в вопросах

Сколько существует «Евангелий»?

Читатель спрашивает: Сколько существует «Евангелий»?

В настоящее время существуют 4 Евангелия, которые официально признаны христианской церковью. Это Евангелия от Матвея, Иоанна, Марка и Луки. Авторами первых двух считаются апостолы пророка Исы (а) Матвей и Иоанн, а авторами других двух Евангелий – апостолы апостолов Лука и Матвей. Эти 4 Евангелия во 2-м веке были выбраны церковью среди множества иных текстов книги. До этого времени было еще несколько Евангелий, известных церкви. А некоторые тексты книги были обнаружены позднее. В общей сложности известно о 30-ти подобных книгах. Это Евангелии от Петра, Фомы, Марии, Иуды, Варнавы, Филиппа, Никодима, Якова и т.д. Все вместе они называются апокрифом.


Опубликовано:4 Октябрь, 2019  06:45, ]]>Печать]]>
 
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