Читатель спрашивает: Сколько существует «Евангелий»?

В настоящее время существуют 4 Евангелия, которые официально признаны христианской церковью. Это Евангелия от Матвея, Иоанна, Марка и Луки. Авторами первых двух считаются апостолы пророка Исы (а) Матвей и Иоанн, а авторами других двух Евангелий – апостолы апостолов Лука и Матвей. Эти 4 Евангелия во 2-м веке были выбраны церковью среди множества иных текстов книги. До этого времени было еще несколько Евангелий, известных церкви. А некоторые тексты книги были обнаружены позднее. В общей сложности известно о 30-ти подобных книгах. Это Евангелии от Петра, Фомы, Марии, Иуды, Варнавы, Филиппа, Никодима, Якова и т.д. Все вместе они называются апокрифом.