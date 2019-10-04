ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции
В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке
Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
Посол ИРИ: В случае нападения на нас, уничтожим военный контингент США в Ираке Посол ИРИ: В случае нападения на нас, уничтожим военный контингент США в Ираке

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Новости по миру

Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших

Потери армии Мали в столкновениях с боевиками три дня назад на границе с Буркина-Фасо выросли до 38 погибших.

Oб этом сообщил министр обороны Ибрахим Дахиру Дембеле.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 60 пропавших без вести."К несчастью, сегодня (в четверг) после окончательного подсчета мы похоронили 38 тел", - цитирует заявление министра агентство Франс Пресс.Боевики в понедельник напали на два военных лагеря в населенных пунктах Булкесси и Мондоро недалеко от границы с Буркина-Фасо. Вечером во вторник армия сумела взять под контроль лагерь в Булкесси и отбить нападение.


Опубликовано:4 Октябрь, 2019  06:52, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
4 Октябрь, 2019
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
4 Октябрь, 2019
В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос
3 Октябрь, 2019
Во Франции совершено нападение на сотрудников полиции, пятеро погибших
3 Октябрь, 2019
В Ираке в ходе беспорядков погибли 12 человек, сотни раненных
3 Октябрь, 2019
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в ВС

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
4 Октябрь, 2019

Свадьба Касима в Кербела: правда или вымысел?
4 Октябрь, 2019
Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших
4 Октябрь, 2019

Сколько существует «Евангелий»? Ислам в вопросах
4 Октябрь, 2019
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
4 Октябрь, 2019
В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос
3 Октябрь, 2019

Во Франции совершено нападение на сотрудников полиции, пятеро погибших
3 Октябрь, 2019

В Ираке в ходе беспорядков погибли 12 человек, сотни раненных
3 Октябрь, 2019
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в ВС
3 Октябрь, 2019

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
3 Октябрь, 2019

Солдат, не стреляй! Я твой брат Актуально
3 Октябрь, 2019
Спецслужбы раскрыли подробности убийства Хашукджи
3 Октябрь, 2019
В Ливии погибли наемники из России
3 Октябрь, 2019

Что такое «войны ридда»? Ислам в вопросах
3 Октябрь, 2019

В Ираке введен комендантский час
3 Октябрь, 2019

В результате провокации армян погибло гражданское лицо
2 Октябрь, 2019
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
2 Октябрь, 2019

У саудовской коалиции отбито 150 кв.км. территории - хуситы
2 Октябрь, 2019

Касем Сулеймани: Израиль упустил возможность убить меня
2 Октябрь, 2019
В Израиле начались слушания по делу Нетаньяху
2 Октябрь, 2019

Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые
2 Октябрь, 2019

На линии соприкосновения предотвращена армянская провокация
2 Октябрь, 2019
Северокорейская ракета упала в Японии
2 Октябрь, 2019

Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана? Ислам в вопросах
2 Октябрь, 2019
В стычках протестующих с полицией в Багдаде пострадали сотни человек
2 Октябрь, 2019
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
1 Октябрь, 2019

ООН: В этом году в Средиземном море погибло более 1000 мигрантов
1 Октябрь, 2019
Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде
1 Октябрь, 2019
Эрдоган не принял приглашение Путина
1 Октябрь, 2019
На севере Афганистана погибли 11 силовиков
1 Октябрь, 2019

Президент Ирана не помог брату избежать тюрьмы
1 Октябрь, 2019
Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте Трампа
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com