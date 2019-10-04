Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших

Потери армии Мали в столкновениях с боевиками три дня назад на границе с Буркина-Фасо выросли до 38 погибших.

Oб этом сообщил министр обороны Ибрахим Дахиру Дембеле.

Ранее сообщалось о 25 погибших и 60 пропавших без вести."К несчастью, сегодня (в четверг) после окончательного подсчета мы похоронили 38 тел", - цитирует заявление министра агентство Франс Пресс.Боевики в понедельник напали на два военных лагеря в населенных пунктах Булкесси и Мондоро недалеко от границы с Буркина-Фасо. Вечером во вторник армия сумела взять под контроль лагерь в Булкесси и отбить нападение.