Свадьба Касима в Кербела: правда или вымысел?

Мать Его светлости Касима звали Рамла или Нуфейла. Эта женщина была рабыней имама Хасана (а). Арабы называли рабыню, вышедшую замуж за своего господина и родившую от него сына «умми-валяд». И Рамла (Нуфейла) тоже относилась к касте «умми-валяд». Говорят, что Его светлость Касим родился в 46 или 47 году по хиджре. Таким образом, в день ашуры ему было 13 или 14 лет.

Касим был отважным человеком. В ночь на Ашура имам Хусейн (а) собрал своих сторонников, попрощался с ними и сказал, что завтра и он, и те, кто последует за ним, станут шахидами, позволил каждому, кто захочет этого, покинуть лагерь. В это время Касим спросил у дяди: «Буду ли я в числе убитых?». Имам Хусейн (а) ответил на вопрос Касима вопросом: «Что для тебя значит смерть?». Касим ответил: «Она слаще меда». Этот вопрос-ответ является ярким примером того, что Касим был достойным сыном Ахли-Бейта.

Касим задал дяде вопрос не из страха; если бы было так, он не счел бы смерть слаще меда. Он был обеспокоен тем, что из-за маленького возраста он не будет удостоен шахидства. Для того чтобы выяснить, не будет ли он лишен такой чести, он и задал дяде такой вопрос.

После того, как в день Ашуры все сахабы и большинство героев Ахли -Бейта вышли на поле битвы и испили шербет шахидства, Касим попросил разрешения вступить в бой. Вначале имам Хусейн (а) не разрешил ему. Но видя мольбы со слезами на глазах, ему, наконец, позволили сражаться за свою веру.

Те, кто находился в войске Йезида, повествовали, что на поле битвы вышел красивый луноликий юноша-подросток, не достигший совершеннолетия. В бой он вступил в обычном одеянии, без доспех, потому что доспехи были слишком велики ему. Даже перевязка на обуви одной ноги была порвана. Этим подростком был сын имама Хасана (а) Касим. Касим вступил в бой, прочитав боевой стих, от которого содрогнулись враги.

Говорят, что, несмотря на столь юный возраст, он сразился с врагами с героизмом, присущим истинным героям и отправил в ад значительное число врагов. Но предательский удар в спину повалил его наземь. Касима окружили около 200 воинов. Один из них обнажил меч, чтобы отрубить Касиму голову.

Обессилевший Касим позвал дядю. Когда имам Хусейн (а) подоспел на поле битвы, солдаты врага рассеялись. Палач, хотевший отрубить голову Касима, захотел сразиться с имамом, но Его светлость одним ударом отсек ему руку. Этот нечестивец отправился в ад, погибнув под копытами коней своих же сторонников.

Когда имам Хусейн (а) прижал Касима к груди, он еще был жив. Говорят, что от тяжести боли он ударял ногами о землю. Наконец, на руках дяди тело Касима испустило дух. Имам Хусейн (а) взял на руки тело Касима, принес в сторону палаток и положил подле тела Али Акбара…

Касим является наиболее упоминаемым образом в церемониях тазия (оплакивание), ровза (повествования о смерти шиитских имамов), шабиха (религиозное представление-инсценировка трагедии, показываемая в месяц мухаррам). Но, к сожалению, историческому лику добавили далекие от истины оттенки. Уже столетиями ходят легенды о том, что имам Хусейн (а) выдал свою дочку за Касима, сыграл для них свадьбу в Кербела, в театрализованных представлениях (шабихах) появился даже элемент, называемый «комнатой Касима», или «свадебной комнатой Касима». Справедливые и точные исследования дают полное основание говорить о том, что эта легенда далека от правды.

Прежде всего, хотим отметить то, что в нижеуказанных авторитетных источниках история со свадьбой Касима не сочтена верной:

Шейх Аббас Гуми. Мунтахаль-амал.

Шейх Хусейн Нури. Лёлё валь-марджан.

Муртаза Мутаххари. Хамасейи-Хусейни.

Шейх Абдуллах Мамагани. Тангихуль-магал.

Мухаммад Таги Шуштари. Гамасур-риджал.

Шейх Джафар Шуштари. Фаваидуль-машахид и прочие источники.

Первым источником, в котором упоминается о том, что Касим сыграл свадьбу в Кербеле и женился на дочери имама Хусейна (а), была книга «Ровзатуш-шухада» Молла Хусейна Ваиза Кашифи. Ни в одном авторитетном источнике за 800 лет, которые прошли с трагедии в Кербела до написания книги «Ровзатуш-шухада» не упоминается о свадьбе Касима. Что касается Кашифи и его произведения «Ровзатуш-шухада», шиитские ученые выступили с многочисленными протестами и против автора, и против его произведения. Например, Шейх Хусейн Нури и Шахид Мутаххари в своих книгах подвергли серьезной критике личность Кашифи и его книгу за допущенные в ней ошибки.

Во-вторых, некоторые доказательства тоже дают основание сомневаться в подлинности этой истории. Как мы уже отметили, на момент трагедии Касим еще не достиг совершеннолетия. На него даже не нашлось доспехов его размера. Свадьба мальчика, не достигшего совершеннолетия, не кажется убедительной. К тому же, насколько логично было имаму Хусейну (а) в день ашура думать о свадьбе и о том, чтобы выдать дочь замуж, когда все события этого дня касались только битв, сражений и шахады, потери имамом близких и родных и противостояния смерти?

Наконец, такие известные историки и ученые риджала (наука о передатчиках хадиса) как Шейх Хусейн Нури и Шейх Аббас Гуми отмечали, что у имама Хусейна (а) в Кербеле не было дочери в таком возрасте, чтобы ее можно было выдать замуж. Одна дочка Его светлости была замужем за сыном имама Хасана (а) – Хасаном Мусанной (то есть второй Хасан), а другая дочка была замужем за другим сыном имама Хасана (а) Абдуллахом.

Известно, что дочь, вышедшую замуж за Хасана-мусанну, звали Фатима. Дочь, вышедшую за Абдуллаха, наверняка, звали Сакиной. И Хасан Мусанна, и Абдуллах участвовали в сражении в Кербеле, Абдуллах стал шахидом, а Хасан Мусанна был ранен, попал в плен, и после выздоровления вернулся в Медину.