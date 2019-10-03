ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции
В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке В Иране назвали условие для переговоров с США по ядерной сделке
Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов Выявлена шпионская сеть Объединенных Арабских Эмиратов
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
Посол ИРИ: В случае нападения на нас, уничтожим военный контингент США в Ираке Посол ИРИ: В случае нападения на нас, уничтожим военный контингент США в Ираке

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Точка зрения

Свадьба Касима в Кербела: правда или вымысел?

Мать Его светлости Касима звали Рамла или Нуфейла. Эта женщина была рабыней  имама Хасана (а). Арабы называли рабыню, вышедшую замуж за своего господина и родившую от него сына «умми-валяд». И Рамла (Нуфейла) тоже относилась к касте «умми-валяд». Говорят, что Его светлость Касим родился в 46 или 47 году по хиджре. Таким образом, в день ашуры ему было 13 или 14 лет.

Касим был отважным человеком. В ночь на Ашура имам Хусейн (а) собрал своих сторонников, попрощался с ними и сказал, что завтра и он, и те, кто последует за ним, станут шахидами, позволил каждому, кто захочет этого, покинуть лагерь. В это время Касим спросил у дяди: «Буду ли я в числе убитых?». Имам Хусейн (а) ответил на вопрос Касима вопросом: «Что для тебя значит смерть?». Касим ответил: «Она слаще меда». Этот вопрос-ответ  является ярким примером того, что Касим был достойным сыном Ахли-Бейта.

Касим задал дяде вопрос не из страха; если бы было так, он не счел бы смерть слаще меда. Он был обеспокоен тем, что из-за маленького возраста он не будет удостоен шахидства.  Для того чтобы выяснить, не будет ли он лишен такой чести, он и задал дяде такой вопрос.

После того, как в день Ашуры все сахабы и большинство героев Ахли -Бейта вышли на поле битвы и испили шербет шахидства, Касим попросил разрешения вступить в бой.  Вначале имам Хусейн (а) не разрешил ему. Но видя мольбы со слезами на глазах, ему, наконец, позволили сражаться за свою веру.

Те, кто находился в войске Йезида, повествовали, что на поле битвы вышел красивый луноликий юноша-подросток, не достигший совершеннолетия.  В бой он вступил в обычном одеянии, без доспех, потому что доспехи были слишком велики ему. Даже перевязка на обуви  одной ноги была порвана. Этим подростком был сын имама Хасана (а) Касим. Касим вступил в бой, прочитав боевой стих, от которого содрогнулись враги.

Говорят, что, несмотря на столь юный возраст, он сразился с врагами с героизмом, присущим истинным героям и отправил в ад значительное число врагов. Но предательский удар в спину повалил его наземь. Касима окружили около 200 воинов.  Один из них обнажил меч, чтобы отрубить Касиму голову.

Обессилевший Касим позвал дядю. Когда имам Хусейн (а) подоспел на поле битвы, солдаты врага рассеялись. Палач, хотевший отрубить голову Касима, захотел сразиться с имамом, но Его светлость одним ударом отсек  ему руку. Этот  нечестивец отправился в ад, погибнув под копытами коней своих же сторонников.

Когда имам Хусейн (а) прижал Касима к груди, он еще был жив. Говорят, что от тяжести боли он ударял ногами о землю.  Наконец, на руках дяди  тело Касима испустило дух. Имам Хусейн (а) взял на руки тело Касима, принес в сторону палаток и  положил подле тела Али Акбара…

Касим является наиболее упоминаемым образом в церемониях  тазия (оплакивание), ровза (повествования о смерти шиитских имамов), шабиха (религиозное представление-инсценировка трагедии, показываемая в месяц мухаррам). Но, к сожалению, историческому лику добавили далекие от истины оттенки. Уже столетиями ходят легенды о том, что имам Хусейн (а) выдал свою дочку за Касима, сыграл для них свадьбу в Кербела, в театрализованных представлениях (шабихах) появился даже элемент, называемый «комнатой Касима», или «свадебной комнатой Касима». Справедливые и точные исследования дают полное основание говорить о том, что эта легенда далека от правды.

Прежде всего, хотим отметить то, что в нижеуказанных авторитетных источниках  история со свадьбой  Касима не сочтена верной:

Шейх Аббас Гуми. Мунтахаль-амал.

Шейх Хусейн Нури. Лёлё валь-марджан.

Муртаза Мутаххари. Хамасейи-Хусейни.

Шейх Абдуллах Мамагани. Тангихуль-магал.

Мухаммад Таги Шуштари. Гамасур-риджал.

Шейх Джафар Шуштари. Фаваидуль-машахид и прочие источники.

Первым источником, в котором упоминается о том, что Касим сыграл свадьбу в Кербеле и женился на дочери имама Хусейна (а), была книга «Ровзатуш-шухада» Молла Хусейна Ваиза Кашифи.  Ни  в одном авторитетном источнике за 800 лет, которые прошли с трагедии в Кербела до написания книги «Ровзатуш-шухада» не упоминается о свадьбе Касима. Что касается Кашифи и его произведения «Ровзатуш-шухада», шиитские ученые выступили с многочисленными протестами и против автора, и против его произведения. Например, Шейх Хусейн Нури и Шахид Мутаххари в своих книгах подвергли серьезной критике личность Кашифи и его книгу за допущенные в ней ошибки.

Во-вторых, некоторые доказательства тоже дают основание сомневаться в подлинности этой истории. Как мы уже отметили, на момент трагедии Касим еще не достиг совершеннолетия. На него даже не нашлось доспехов его размера. Свадьба мальчика, не достигшего совершеннолетия, не кажется убедительной. К тому же, насколько логично было имаму Хусейну (а) в день ашура  думать о свадьбе и о том, чтобы выдать дочь замуж, когда все события этого дня касались только битв, сражений и шахады, потери имамом близких и родных и противостояния смерти?

Наконец, такие известные историки и ученые риджала (наука о передатчиках хадиса) как Шейх Хусейн Нури и Шейх Аббас Гуми отмечали, что у имама Хусейна (а) в Кербеле не было дочери в таком возрасте, чтобы ее можно было выдать замуж. Одна дочка Его светлости была замужем за сыном имама Хасана (а) – Хасаном Мусанной (то есть второй Хасан), а другая дочка была замужем за другим сыном имама Хасана (а) Абдуллахом.

Известно, что дочь, вышедшую замуж за Хасана-мусанну, звали Фатима. Дочь, вышедшую за Абдуллаха, наверняка, звали Сакиной. И Хасан Мусанна, и Абдуллах  участвовали в сражении в Кербеле, Абдуллах стал шахидом, а Хасан Мусанна  был ранен, попал в плен, и после выздоровления вернулся в Медину.


Опубликовано:4 Октябрь, 2019  12:24, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
3 Октябрь, 2019
Солдат, не стреляй! Я твой брат
30 Сентябрь, 2019
Насколько верно выражение «72 шахида»?
28 Сентябрь, 2019
В Лянкяране открылся Исламский колледж
26 Сентябрь, 2019
Ждущие Судный день на краю пропасти
24 Сентябрь, 2019
Кем был Йезид и как умер?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
4 Октябрь, 2019

Свадьба Касима в Кербела: правда или вымысел?
4 Октябрь, 2019
Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших
4 Октябрь, 2019

Сколько существует «Евангелий»? Ислам в вопросах
4 Октябрь, 2019
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
4 Октябрь, 2019
В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос
3 Октябрь, 2019

Во Франции совершено нападение на сотрудников полиции, пятеро погибших
3 Октябрь, 2019

В Ираке в ходе беспорядков погибли 12 человек, сотни раненных
3 Октябрь, 2019
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в ВС
3 Октябрь, 2019

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
3 Октябрь, 2019

Солдат, не стреляй! Я твой брат Актуально
3 Октябрь, 2019
Спецслужбы раскрыли подробности убийства Хашукджи
3 Октябрь, 2019
В Ливии погибли наемники из России
3 Октябрь, 2019

Что такое «войны ридда»? Ислам в вопросах
3 Октябрь, 2019

В Ираке введен комендантский час
3 Октябрь, 2019

В результате провокации армян погибло гражданское лицо
2 Октябрь, 2019
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
2 Октябрь, 2019

У саудовской коалиции отбито 150 кв.км. территории - хуситы
2 Октябрь, 2019

Касем Сулеймани: Израиль упустил возможность убить меня
2 Октябрь, 2019
В Израиле начались слушания по делу Нетаньяху
2 Октябрь, 2019

Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые
2 Октябрь, 2019

На линии соприкосновения предотвращена армянская провокация
2 Октябрь, 2019
Северокорейская ракета упала в Японии
2 Октябрь, 2019

Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана? Ислам в вопросах
2 Октябрь, 2019
В стычках протестующих с полицией в Багдаде пострадали сотни человек
2 Октябрь, 2019
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
1 Октябрь, 2019

ООН: В этом году в Средиземном море погибло более 1000 мигрантов
1 Октябрь, 2019
Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде
1 Октябрь, 2019
Эрдоган не принял приглашение Путина
1 Октябрь, 2019
На севере Афганистана погибли 11 силовиков
1 Октябрь, 2019

Президент Ирана не помог брату избежать тюрьмы
1 Октябрь, 2019
Сенат США рассмотрит вопрос об импичменте Трампа
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com