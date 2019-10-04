Талибы встретились в Исламабаде со спецпосланником США

Делегация радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) встретилась в Исламабаде со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Об этом передает İslam.az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники, встреча состоялась в четверг и длилась более часа. Источники подчеркнули, что переговоры носили неофициальный характер и были нацелены на "создание доверия между сторонами".

Агентство напоминает, что это была первая встреча между представителями "Талибан" и спецпосланником США после того, как американский президент Дональд Трамп в прошлом месяце приостановил переговоры с талибами.

В четверг МИД Пакистана сообщил, что делегация талибов встретилась в Исламабаде с министром иностранных дел Пакистана Шахом Мехмудом Куреши и обсудила возобновление мирного процесса в Афганистане.

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями "Талибан". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч Халилзад в начале сентября 2019 года подтвердил достижение с талибами принципиальной договоренности о мире, предусматривающей, помимо прочего, вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Афганистана. Однако затем Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой Ашрафом Гани и лидерами "Талибан" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.