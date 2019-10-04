Представитель аятоллы Систани высказался о столкновениях в Ираке

"Судебная система страны и соответствующие контролирующие структуры не приняли достаточно мер для расследования и наказания коррупционной деятельности.

В случае, если подобная ситуация будет продолжена, не останется надежды на решение данной проблемы. Необходимо сделать шаги в направлении реформирования Судебной, Исполнительной и Законодательной систем страны. Основная ответственность за решение этой проблемы падает на плечи парламентариев".

Об этом заявил официальный представитель аятоллы Систани Сеид Ахмед ас-Сафи в ходе пятничной проповеди в Кербеле.

Представитель аятоллы Систани заявил, что применение насилия к протестующим, обстрел демонстрантов, нанесение урона силам безопасности, нанесение ущерба имуществу является неприемлемым. Сеид Ахмед ас-Сафи потребовал срочного проведения в стране реформ в Судебной и Законодательной системах стран, осуществить серьезные меры по борьбе с коррупцией.

"Правительство должно осуществить выполнение обязательств по решению проблем граждан и создавать рабочие места для безработных", - подчеркнул Сеид Ахмед ас-Сафи.