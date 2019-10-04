ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции Хуситы взяли в плен тысячи солдат арабской коалиции
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые
Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана? Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана?
Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде Ирак приостановил работу консульства в иранском Мешхеде

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Окт.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Новости » Ислам в вопросах

Должен ли мусульманин подстригать усы и отращивать бороду?

Читатель спрашивает: Должен ли мусульманин подстригать усы и отращивать бороду?

По  шариату мужчинам, согласно обязательной предосторожности, запрещено брить бороду на корню, например, бритвой. Минимальный размер бороды зависит от мнения окружающих. То есть, на лице у мужчины должно быть как минимум столько волос, чтобы окружающие могли сказать «у него есть борода». Верхний же предел волосяного покрова на лице должен быть таким, чтобы поместился в ладони. То есть, если человек сожмет бороду в ладони, то она не должна выходить за пределы ладони по ширине более 4-х пальцев. Этот предел считается желательным, держать бороду размером, превышающим этот предел, не является грехом. Усы же не должны быть длиннее бороды. В хадисах настойчиво рекомендуется подстригать их. Достаточно, если усы не будут выходить за пределы губ.


Опубликовано:5 Октябрь, 2019  06:43, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
4 Октябрь, 2019
Сколько существует «Евангелий»?
3 Октябрь, 2019
Что такое «войны ридда»?
2 Октябрь, 2019
Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана?
1 Октябрь, 2019
Была ли причиной изгнания из Рая пророка Адама (а) Ева?
30 Сентябрь, 2019
Можно ли после намаза, дотронувшись до мохура, посылать салават?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
5 Октябрь, 2019
На госгранице с Азербайджаном ранен армянский солдат
5 Октябрь, 2019
В Нидерландах решили отказаться от использования названия Голландия
5 Октябрь, 2019

Должен ли мусульманин подстригать усы и отращивать бороду? Ислам в вопросах
5 Октябрь, 2019

Число погибших в протестах в Ираке увеличилось до 65
4 Октябрь, 2019

Представитель аятоллы Систани высказался о столкновениях в Ираке
4 Октябрь, 2019
В Турции отчитались об уничтожении сотен террористов
4 Октябрь, 2019
Талибы встретились в Исламабаде со спецпосланником США
4 Октябрь, 2019

Свадьба Касима в Кербела: правда или вымысел?
4 Октябрь, 2019
Потери армии Мали в пограничном инциденте выросли до 38 погибших
4 Октябрь, 2019

Сколько существует «Евангелий»? Ислам в вопросах
4 Октябрь, 2019
Путин пошутил о Саддаме Хусейне и ядерном оружии
4 Октябрь, 2019
В ОАЭ не исключили полета эмиратской женщины в космос
3 Октябрь, 2019

Во Франции совершено нападение на сотрудников полиции, пятеро погибших
3 Октябрь, 2019

В Ираке в ходе беспорядков погибли 12 человек, сотни раненных
3 Октябрь, 2019
В Саудовской Аравии женщинам впервые разрешили служить в ВС
3 Октябрь, 2019

Хуситы пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами
3 Октябрь, 2019

Солдат, не стреляй! Я твой брат Актуально
3 Октябрь, 2019
Спецслужбы раскрыли подробности убийства Хашукджи
3 Октябрь, 2019
В Ливии погибли наемники из России
3 Октябрь, 2019

Что такое «войны ридда»? Ислам в вопросах
3 Октябрь, 2019

В Ираке введен комендантский час
3 Октябрь, 2019

В результате провокации армян погибло гражданское лицо
2 Октябрь, 2019
Прекращено уголовное дело в отношении супруги Талеха Багирова
2 Октябрь, 2019

У саудовской коалиции отбито 150 кв.км. территории - хуситы
2 Октябрь, 2019

Касем Сулеймани: Израиль упустил возможность убить меня
2 Октябрь, 2019
В Израиле начались слушания по делу Нетаньяху
2 Октябрь, 2019

Инцидент на азербайджано-иранской границе: есть убитые
2 Октябрь, 2019

На линии соприкосновения предотвращена армянская провокация
2 Октябрь, 2019
Северокорейская ракета упала в Японии
2 Октябрь, 2019

Почему в годы правления халифатом имамом Али (а) ни одна страна не была завоевана? Ислам в вопросах
2 Октябрь, 2019
В стычках протестующих с полицией в Багдаде пострадали сотни человек
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com