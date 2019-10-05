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В Нидерландах решили отказаться от использования названия Голландия

Правительство Нидерландов приняло решение прекратить использование названия Голландия. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что вместо названия Голландия будет использоваться только официальное название для обновления глобального имиджа страны.

Национальный ребрендинг, который поддержали лидеры бизнеса, совет по туризму и центральное правительство, будет опубликован в конце 2019 года.

Власти страны хотят сместить международный акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется, таких, как культура отдыха с наркотиками и район красных фонарей Амстердама.

Также они постараются более равномерно распределить туристов по территории государства, чтобы они стремились не только в Амстердам, но посещали и другие города.

В рамках новой стратегии Нидерланды намерены представлять себя остальному миру в качестве «разработчиков передовых технологий для решения глобальных проблем».

В частности, активно использовать название Нидерланды планируется в 2020 году в ходе Олимпийских игр в Токио и на конкурсе Евровидение-2020 в Роттердаме.

Национальная футбольная команда, которую за границей часто называют Голландией, теперь будет называться исключительно Нидерландами.

Отметим, что название Голландия закрепилось за Нидерландами по названию двух исторически наиболее развитых провинций страны − Северная и Южная Голландия.

В целом же по отношению к стране правильным является употребление названия Нидерланды, которые состоят из 12 провинций, а также нескольких островов Карибского бассейна.


Опубликовано:5 Октябрь, 2019  06:55, ]]>Печать]]>
 
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