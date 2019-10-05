Читатель спрашивает: Могут ли два пророка продемонстрировать одинаковое чудо или же чудо каждого пророка обязательно должно отличаться от остальных?

Чудом называется способность пророка совершить какое-либо неординарное действие или же способность сказать подобное, которым Аллах наделил их. Как следует и из названия, обычные люди не наделены таким даром. Обычно люди, среди которых пророк вел пропаганду, требовали от него показать какое-либо чудо. Пророк же просил у Аллаха наделить его такой способностью. Не обязательно, чтобы у каждого пророка было эксклюзивное чудо. Правда, у некоторых пророков были способности, которые связаны именно с их именами. Но есть чудеса, присущие многим пророкам. Например, исцеление тяжелых болезней, предвидение, наказание грешников, способность общаться с неживыми предметами и животными.