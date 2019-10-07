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В Ираке озвучили потери в ходе протестного движения

"За последние несколько недель в результате протестов и беспорядков погибли 104 человека в Ираке".

Oб этом сегодня на пресс-конференции заявил официальный представитель Министерства внутренних дел Ирака Сад Мейн аль-Мусави.

По его словам,из общего количества убитых 8 были сотрудниками правоохранительных органов.

"В ходе противостояния 6000 человек получили ранения, 51 государственное здание и восемь зданий политических партий были сожжены и разгромлены.

Министерство внутренних дел Ирака также заявило, что было установлено наличие групп провокаторов,  которые открывали огонь по протестующим и сотрудникам  сил безопасности во время беспорядков и протестов.

По словам аль-Мусави, было начато расследование с целью их обнаружения и ареста.


Опубликовано:7 Октябрь, 2019  12:21, ]]>Печать]]>
 
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